Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков станет участником сахалинского марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, амбассадор сахалинского лыжного марафона, Александр Легков преодолеет дистанцию в 50 километров. Трасса для спортсмена знакома: он был в Южно-Сахалинске в прошлом году. Спортсмен не только принял участие в юбилейном событии, но и провел мастер-класс для сахалинских спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Александр Легков стал амбассадором сахалинского лыжного марафона. Именно он дал старт регистрации на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе. В этот раз он тоже будет с нами. Отмечу, что присутствие на соревнованиях спортсменов такого уровня и общение ребят с чемпионами дают стимул, чтобы они показывали отличные результаты. Плюс — это всегда положительные эмоции как для детей, так и для родителей, — отмечает директор марафона Михаил Шамсутдинов.

Александр Легков всегда с теплотой отзывается о сахалинском марафоне и его организации.

- Марафонов много по стране, но с такими видами не так много. Когда перед тобой открываются такие красивые пейзажи, они помогают тебе бежать и прибавляют сил. Самое главное — классный рельеф. Есть равнины, и есть места, где нужно сохранить силы. Я всем рекомендую приехать на Сахалин и преодолеть дистанцию. К тому же на Сахалине есть спортивные объекты, которые построены на высоком уровне и готовы принимать спортсменов для проведения международных стартов, — добавил Олимпийский чемпион Александр Легков.

Напомним, регистрация на XXVI сахалинский лыжный марафон продолжится до 6 марта на сайте XXVI Сахалинский лыжный марафон. В этом году спортсмены смогут преодолеть 30 и 50 километров свободным и классическим стилем. Старт марафона, по традиции, состоится в поселке Лесное, а финиш — в городском парке имени Гагарина, где пройдет церемония награждения.

Помимо этого, организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка. Марафон пробегут спортсмены из 51 субъекта России и 187 городов. На данный момент, 8 марта на старт выйдут 831 человек, а 9 марта — 211 человек. Помимо этого, в марафоне примут участие самые маленькие лыжники, которым исполнилось три года. Также в этом году появилась дистанция 5 километров. Ее смогут пройти все желающие.