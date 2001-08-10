Тихоокеанское
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков станет участником сахалинского марафона

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков станет участником сахалинского марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, амбассадор сахалинского лыжного марафона, Александр Легков преодолеет дистанцию в 50 километров. Трасса для спортсмена знакома: он был в Южно-Сахалинске в прошлом году. Спортсмен не только принял участие в юбилейном событии, но и провел мастер-класс для сахалинских спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Александр Легков стал амбассадором сахалинского лыжного марафона. Именно он дал старт регистрации на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе. В этот раз он тоже будет с нами. Отмечу, что присутствие на соревнованиях спортсменов такого уровня и общение ребят с чемпионами дают стимул, чтобы они показывали отличные результаты. Плюс — это всегда положительные эмоции как для детей, так и для родителей, — отмечает директор марафона Михаил Шамсутдинов.

Александр Легков всегда с теплотой отзывается о сахалинском марафоне и его организации.

- Марафонов много по стране, но с такими видами не так много. Когда перед тобой открываются такие красивые пейзажи, они помогают тебе бежать и прибавляют сил. Самое главное — классный рельеф. Есть равнины, и есть места, где нужно сохранить силы. Я всем рекомендую приехать на Сахалин и преодолеть дистанцию. К тому же на Сахалине есть спортивные объекты, которые построены на высоком уровне и готовы принимать спортсменов для проведения международных стартов, — добавил Олимпийский чемпион Александр Легков.

Напомним, регистрация на XXVI сахалинский лыжный марафон продолжится до 6 марта на сайте XXVI Сахалинский лыжный марафон. В этом году спортсмены смогут преодолеть 30 и 50 километров свободным и классическим стилем. Старт марафона, по традиции, состоится в поселке Лесное, а финиш — в городском парке имени Гагарина, где пройдет церемония награждения.

Помимо этого, организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка. Марафон пробегут спортсмены из 51 субъекта России и 187 городов. На данный момент, 8 марта на старт выйдут 831 человек, а 9 марта — 211 человек. Помимо этого, в марафоне примут участие самые маленькие лыжники, которым исполнилось три года. Также в этом году появилась дистанция 5 километров. Ее смогут пройти все желающие.

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