Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рекордная «Зимняя футбольная лига-2025» откроется 2 февраля в Южно-Сахалинске. Открытие ежегодного спортивного праздника запланировано на 12-00 в Олимпия-парке, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Детский турнир будет проходить в трех возрастных группах – среди футболистов 2016-2017, 2014-2015 и 2012-2013 годов рождения. Соревнования станут самыми масштабными за всю историю - впервые в них примут участие 60 команд из Южно-Сахалинска, а также Анивского, Долинского, Корсаковского, Поронайского, Невельского, Холмского и Углегорского районов.

Команды будут играть каждые выходные в течение трёх месяцев. В этом году “Зимняя футбольная лига” пройдёт в одиннадцатый раз. Турнир является рекордным по продолжительности и количеству команд-участников официальным спортивным соревнованием на Дальнем Востоке.