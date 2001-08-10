Сахалинской федерации армейского рукопашного боя 11 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Армейский рукопашный бой – это военно-прикладной вид современных спортивных единоборств. Это универсальная система обучения приёмам защиты и нападения, состоит из арсенала всех мировых видов единоборств, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

27 января 2014 года в Министерстве юстиции была зарегистрирована сахалинская федерация армейского рукопашного боя. Её руководителем стал Евгений Пряхин. Развитие федерации началось со спортивного зала МАУ СОШ № 31. 30 января прошла первая тренировка по армейскому рукопашному бою.

- Трудно сказать, как бы все сложилось, не будь такой основательной поддержки со стороны муниципалитета – это департамента образования администрации города Южно-Сахалинска и правительства Сахалинской области. Благодаря им в 2016 году наша федерация обрела новое помещение на территории все той же СОШ № 31 учебного корпуса №2, там был открыт первый военно-спортивный клуб «Буесть», - прокомментировал Евгений Пряхин.

Главными целями и задачами ФАРБ является воспитание патриотизма и подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, готовность к защите Отечества, пропаганда здорового образа жизни среди детей, обучение способам сохранения здоровья, формирование личности в процессе физического и духовного воспитания.

Возраст занимающихся – от 7 до 17 лет (допризывная молодежь), а также 18 лет и старше. Занятия в федерации – это тренировки и соревнования по армейскому рукопашному бою, общефизическая подготовка, военно-прикладное дело.

Федерация на гранты правительства Сахалинской области, администрации города, министерства спорта, агентства по молодёжи отрыла военно-спортивные клубы «Ратник» на базе Сахалинского областного союза организаций профсоюзов и военно-спортивный клуб «Викинг» на базе РО ДОСААФ по Сахалинской области. По календарному плану федерации проводятся следующие турниры и мероприятия:

- Турниры по армейскому рукопашному бою, посвященные дню Защитников Отечества.

- Турнир Дальневосточного Федерального округа на кубок Героя России полковника национальной гвардии разведчика Алексея Юрьевича Фомина.

- Открытый чемпионат и первенство Сахалинской области, посвященные дню Великой Победы.