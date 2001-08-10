Сахалинская хоккейная команда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 и 5 февраля в Южно-Сахалинске пройдут матчи Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды «Кристалл» (Южно-Сахалинск) и «Металлург» (Новокузнецк), рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

Эти игры станут частью важного события для наших спортсменов, а поддержка болельщиков поможет команде показать максимум возможностей.

Начало игр:

- 4 февраля в 18:00;

- 5 февраля в 18:00.

Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, 29.

Вход свободный .