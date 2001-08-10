Сахалинцы стали обладателями 5 медалей межрегионального турнира по киокушин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские каратисты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды 31 Межрегионального турнира по киокушин памяти А.Н. Командирова в Благовещенске. На соревновательном татами собрались более 300 спортсменов из Забайкальского, Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островитянин Богдан Богданов в возрастной категории «10 лет» в дисциплине «ката» завоевал золотую медаль.

В дисциплине «кумитэ» серебряные награды у Анастасии Поповой и Богдана Богданова, бронза у Макара Островского и Регины Банниковой.

Впереди у сборной команды Сахалинской области выступление на первенстве России и в Международном Кубке Содружества.