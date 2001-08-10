Сахалинские спортивные проекты могут выиграть до одного миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приём заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнёров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов.

В этом году победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 000 рублей на развитие своих проектов. Лучшему проекту сезона достанется гран-при в размере 1 000 000 рублей.

Награждение победителей и призёров конкурса состоится в июне 2025 года в Москве.