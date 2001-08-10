Сахалинские спортивные проекты могут выиграть до одного миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приём заявок для участия в пятом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Конкурс «Ты в игре» находит и отмечает яркие и полезные спортивные инициативы, которые помогают вовлекать россиян в активный и здоровый образ жизни. Благодаря участию в конкурсе авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнёров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов.
В этом году победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 000 рублей на развитие своих проектов. Лучшему проекту сезона достанется гран-при в размере 1 000 000 рублей.
Награждение победителей и призёров конкурса состоится в июне 2025 года в Москве.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 10:37 Вчера Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
- 10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?