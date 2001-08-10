Более 200 гимнасток вступили в борьбу за награды чемпионата ДФО на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике стартовал в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Звание сильнейших в стенах Учебно-тренировочного центра «Восток» в течение трёх дней будут оспаривать 212 спортсменок. Гимнастки представляют Амурскую, Магаданскую, Еврейскую автономную, Сахалинскую области, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, республики Бурятия и Саха (Якутия).

- Уважаемые участники, тренеры, судьи и гости! Рада приветствовать вас на открытии этих соревнований. Художественная гимнастика – это не просто спорт, но и красота, грация, а также сила духа. Каждый номер – это произведение, в котором труд, самоотдача и творческий подход спортсменов становятся видимыми для зрителей. Уверена, все вы покажете лучшие результаты и продемонстрируете всё своё мастерство и талант. Желаю всем удачи и победы! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области по художественной гимнастике Светлана Ходюш.

Также заместитель главы спортивного ведомства вручила удостоверения мастеров спорта России по художественной гимнастике Милане Сиверцевой, Антонине Болдовой и Эльвире Олифир.

Одной из команд, выступавших в первый день соревнований, стала групповая сборная островного региона. Девушки выступали в двух видах – «обручи и мячи» и «пять лент».

- К сожалению, не всё получилось, но это очень хороший опыт. У нас новые потрясающие костюмы, предметы и композиции, которые мы ещё отрабатываем. Завтра нас ожидают «двойки». Это новое и интересное направление, где очень ценится артистизм. Мы впервые будем выступать в нём и специально подготовили две новые композиции, - поделилась подробностями Валерия Фунтова из сахалинской команды. – В художественной гимнастике я с самого раннего детства. На протяжении 15 лет у меня шла непрерывная карьера, после чего я поступила в Университет физической культуры и спорта имени Лесгафта, получила высшее образование и последние полгода вновь вернулась к тренировкам. В этом виде спорта, как и любом другом, самое сложное – быть преданным своему делу до конца, беспрекословно верить в себя и команду. Если у тебя это получается – то ты преодолел себя.

Чемпионат ДФО по художественной гимнастике продлится до 30 января включительно. Начало ежедневно в 9:00, завершение – в 17:00. Вход свободный.