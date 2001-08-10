Тихоокеанское
информационное агентство
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16:55, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут испытать себя в гонке с препятствиями в формате "Индор Лайт"

Сахалинцы смогут испытать себя в гонке с препятствиями в формате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают принять участие в гонке с препятствиями в формате Indoor Light (Индор Лайт), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования пройдут 9 февраля в спортивном комплексе «Гидрострой». Начало в 09:00.

Состязания состоятся в индивидуальном зачёте. В него входит интервальный бег с преодолением различных препятствий на скорость, выносливость, ловкость, координацию и силу. Победителями становятся участники, выполнившие все задания за максимально короткий срок. За непрохождение препятствий выполняются штрафные задания и начисляется дополнительное время.

Все участники получат уникальную медаль финишера.

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