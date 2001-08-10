Тихоокеанское
информационное агентство
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11:31, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали 13 медалей дальневосточных соревнований по киокусинкай

Сахалинцы завоевали 13 медалей дальневосточных соревнований по киокусинкай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями 13 наград чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Хабаровске и собрали 900 бойцов из всех регионов Дальнего Востока.

По итогам турнира золотые медали завоевали Ева Черноусова, Роман Токмаков, Яна Физер и Анастасия Москалёва.

Серебро взяла Татьяна Барсукова.

Бронзовые награды в копилку островной сборной добавили Надежда Дехтелинская, Алёна Ли, Диана Черенда, Ксения Родионова, Алевтина Иванушкина, Андрей Моссензи, Владимир Тен и Владислав Хан.

Приз «За волю к победе» получил Кирилл Хе.

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