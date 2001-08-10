Сахалинцев приглашают на "Лыжню России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Сахалинской области 8 февраля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Местом главного областного старта традиционно станет лыжная трасса в селе Троицком Анивского района.
Попробовать свои силы на лыжне могут все желающие в возрасте от 2 лет и старше. Участников будут ожидать дистанции 200 м (для самых юных сахалинцев), 500, 1000, а также 5 и 10 км.
Регистрация доступна на сайте Госуслуги. Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска ввести название мероприятия «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на гонку можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.
Церемония открытия «Лыжни России» состоится в 11:30. Первые старты пройдут в 12:00. Награждение в 14:00.
Комиссия по допуску участников соревнований будет работать с 3 по 7 февраля по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25А, ЛБК «Триумф».
Допуск врача можно получить при наличии паспорта/свидетельства о рождении, страхового медицинского полиса, СНИЛС с 3 по 7 февраля по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская 29А, с 9:00 до 16:00 часов.
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