Тихоокеанское
информационное агентство
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17:57, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские стрелки взяли бронзу первенства России

Сахалинские стрелки взяли бронзу первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники тренера Геннадия Лаптева спортшколы игровых видов спорта Анна Бойко и Константин Обоскалов завоевали бронзовую медаль первенства России по стрельбе из пневматического оружия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в Ижевске и собрали более 480 спортсменов из 41 региона.

В командных соревнованиях среди смешанных пар в борьбе за третье место Анна и Константин встретились с соперниками из Липецка. По итогам встречи счёт 17:11 в пользу сахалинцев.

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