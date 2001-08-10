На Сахалине впервые пройдёт чемпионат ДФО по футзалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Со 2 по 9 февраля в Южно-Сахалинске впервые пройдет чемпионат Дальневосточного федерального округа по футзалу среди мужских команд «Первая лига». Местом проведения соревнований станет универсальный зал Учебно-тренировочного центра «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Это грандиозное событие для нашего региона, которые мы давно хотели привезти на Сахалин. К нам приедут лучшие команды своих регионов. Болельщикам будет, на что посмотреть. Ну и не стоит забывать, что островной регион в соревнованиях представят три команды, которых однозначно нужно поддержать сахалинцам, - отметил председатель областной федерации футбола Алексей Абакумов.
На игровой паркет бороться за медали турнира выйдут десять сильнейших команд Дальнего Востока. Это «Анри» из Владивостока, «Волат» из Хабаровска, «Анадырь» из Чукотского автономного округа, «Камчатка» из Петропавловска-Камчатского, «Кривбасс» из Магадана, «Амур» из Хабаровска и «Благовещенск», а также МФК «Меркурий», МАУ «Спорт» и МФК «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Со 2 по 5 февраля любители футбола смогут увидеть матчи группового этапа. 2 февраля старт игрового дня в 13:00. 3, 4 и 5 февраля начало в 15:00.
Первые футбольные встречи стадии плей-офф пройдут 8 февраля с 12:30. Матчи за 3-е место и главный финал начнутся в 12:00 9 февраля. Вход свободный.
За всей актуальной информацией чемпионата ДФО по футзалу можно следить в соцсетях островной федерации футбола и тг-канале «Балотелли».
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