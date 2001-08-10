Тихоокеанское
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15:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине почтили память Андрея Яковлева лыжными гонками

На Сахалине почтили память Андрея Яковлева лыжными гонками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти мастера спорта России Андрея Яковлева, прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» собрали 55 участников. Среди них мужчины и женщины 1995-2006, 1985-1994, 1975-1984, 1965-1974 годов рождения, 1964 г.р. и старше.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память Андрея Яковлева. Его жизнь и достижения вдохновляют и напоминают нам о том, что спорт — это не только состязание, но и образ жизни, который способен формировать характер и укреплять дух. Уверен, каждый из вас покажет все свои силы и возможности, демонстрируя дух, который был присущ Андрею Геннадьевичу, - обратился к участникам директор СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Спортсменов ожидал классический спринт на дистанции 1,4 км. Лыжникам предстояло пройти квалификационный забег. По его итогам сильнейшие проходили в следующий этап. В зависимости от количества участников в категории это четвертьфинал, полуфинал или финал.

Наталья Львова выступала в категории «женщины, 1965-1974 г.р.», где заняла второе место с результатом 05:50,23 секунды.

- Старты прошли хорошо. Трасса, как и всегда, замечательная. Часто на ней бегаю, снега достаточно, всё ровно и комфортно. Я знала Андрея Яковлева лично и как спортсмена, и как хорошего человека, поэтому считаю просто обязательным участвовать в этих соревнованиях, чтобы почтить его память, - рассказала Наталья Львова.

Победителями в своих категориях стали Николай Поляков, Олег Колмогоров, Александр Кройт, Денис Рожков, Василий Амелин, Елена Полякова, Валерия Кухарева, Юлия Сидоренко, Надежда Шанаурина и Ирина Головатюк.

С итоговым протоколом можно ознакомиться в приложенном файле.

Андрей Геннадьевич Яковлев родился 14 мая 1976 года в Южно-Сахалинске. Всю свою жизнь он был сторонником физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Среди его спортивных достижений: бронза чемпионата России, серебро международного марафона по лыжным гонкам на 50 км в Саппоро, серебро международного марафона в Японии и другие награды. Вошел в двадцатку сильнейших спортсменов международного легкоатлетического пробега в Хакодате. В 2005 году попал в первую тридцатку сверхмарафона «Королевский триатлон», где за победу боролись более 1000 спортсменов.

Андрей Яковлев занимал пост директора СШОР зимних видов спорта, а затем работал начальником отдела координации и методического обеспечения центра спортивной подготовки Сахалинской области.

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