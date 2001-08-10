На Сахалине почтили память Андрея Яковлева лыжными гонками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти мастера спорта России Андрея Яковлева, прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» собрали 55 участников. Среди них мужчины и женщины 1995-2006, 1985-1994, 1975-1984, 1965-1974 годов рождения, 1964 г.р. и старше.
- Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память Андрея Яковлева. Его жизнь и достижения вдохновляют и напоминают нам о том, что спорт — это не только состязание, но и образ жизни, который способен формировать характер и укреплять дух. Уверен, каждый из вас покажет все свои силы и возможности, демонстрируя дух, который был присущ Андрею Геннадьевичу, - обратился к участникам директор СШОР зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Спортсменов ожидал классический спринт на дистанции 1,4 км. Лыжникам предстояло пройти квалификационный забег. По его итогам сильнейшие проходили в следующий этап. В зависимости от количества участников в категории это четвертьфинал, полуфинал или финал.
Наталья Львова выступала в категории «женщины, 1965-1974 г.р.», где заняла второе место с результатом 05:50,23 секунды.
- Старты прошли хорошо. Трасса, как и всегда, замечательная. Часто на ней бегаю, снега достаточно, всё ровно и комфортно. Я знала Андрея Яковлева лично и как спортсмена, и как хорошего человека, поэтому считаю просто обязательным участвовать в этих соревнованиях, чтобы почтить его память, - рассказала Наталья Львова.
Победителями в своих категориях стали Николай Поляков, Олег Колмогоров, Александр Кройт, Денис Рожков, Василий Амелин, Елена Полякова, Валерия Кухарева, Юлия Сидоренко, Надежда Шанаурина и Ирина Головатюк.
С итоговым протоколом можно ознакомиться в приложенном файле.
Андрей Геннадьевич Яковлев родился 14 мая 1976 года в Южно-Сахалинске. Всю свою жизнь он был сторонником физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Среди его спортивных достижений: бронза чемпионата России, серебро международного марафона по лыжным гонкам на 50 км в Саппоро, серебро международного марафона в Японии и другие награды. Вошел в двадцатку сильнейших спортсменов международного легкоатлетического пробега в Хакодате. В 2005 году попал в первую тридцатку сверхмарафона «Королевский триатлон», где за победу боролись более 1000 спортсменов.
Андрей Яковлев занимал пост директора СШОР зимних видов спорта, а затем работал начальником отдела координации и методического обеспечения центра спортивной подготовки Сахалинской области.
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