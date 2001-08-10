В Южно-Сахалинске прошел спортивный фестиваль для участников и ветеранов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль «Сильные не только духом!», посвященный Году защитника Отечества в России, для бойцов и ветеранов специальной военной операции провели в Южно-Сахалинске. Участие в мероприятии принимали более 30 ветеранов, а также их семьи, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Сегодня мы собрались здесь, чтобы поблагодарить тех, кто проявил истинную стойкость, мужество и самоотверженность, служа своему Отечеству. Мы приветствуем вас, наших героев, которые своим примером вдохновляют новые поколения. Вы воплощение силы, не только физической, но и духовной. Сегодняшний фестиваль — это возможность обменяться опытом, поддержать друг друга, а также открыть для себя новые занятия и, возможно, виды спорта. Мы надеемся, что каждый из вас найдёт здесь не только вдохновение, но и возможность продемонстрировать свои навыки и силу духа! – отметила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.
Участники фестиваля попробовали свои силы в 13 видах спорта.
- Главная цель мероприятия – это помочь социализироваться бойцам и ветеранам СВО по возвращению. У них появилась возможность не просто познакомиться со многими видами спорта, в том числе адаптивными, но и в дальнейшем попробовать связать со спортом жизнь. Мы проводим соревнования регионального уровня, а также выезжаем на всероссийские турниры. А перспективы большие – в будущем одни могут стать хорошими тренерами, а другие – претендовать на медали Паралимпиады. Тут у каждого свой путь, - сказал заместитель руководителя сахалинского филиала Фонда «Защитников Отечества» Артём Петров.
Одним из самых наглядных примеров положительной социализации с помощью спорта после боевых действий стал ветеран СВО Александр Кан. Александр уже не раз защищал честь Сахалинской области на всероссийском уровне, а также стал членом паралимпийской сборной команды России по стрельбе из лука.
- Главное в спорте – перебороть себя и свой страх. После этого ты становишься еще сильнее. Спорт очень сильно помогает вернутся в жизнь и нормализовать своё состояние. Участвую в фестивале не для каких-то рекордов. Сегодня хочу познакомится с теми, кто только пробует себя в спорте, может быть дать советы или подсказать, - рассказал Александр Кан.
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