Сахалинские горнолыжники открыли соревновательный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За награды состязаний на трассе «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» боролись 70 юношей и девушек в категории U14 (12-13 лет).

В первый день стартов спортсменов ожидала дисциплина «слалом», во второй – «слалом-гигант».

По итогам соревнований в слаломе золотые медали завоевали Маргарита Янченко (время по результату двух заездов 1:37,28 секунды) и Константин Колышкин (1:43,18). Серебро взяли Маргарита Чалова (1:40,24) и Артур Глухов (1:43,42). Бронза ушла Валерии Гусаковой (1:41,67) и Альберто Ерину (1:44,19).

В слалом-гиганте победу одержали Анна Кустова (1:40,53) и Никита Глядаев (1:42:83). Вторые места заняли Валерия Гусакова (1:40,56) и Юрий Андрианов (1:42,15).

- Своим временем доволен. Трасса хорошая и снег тоже. На первом заезде показал лучший результат среди ребят, во втором немножко уступил. В слаломе днём ранее стал седьмым, не успел войти в несколько поворотов, из-за чего потерял много времени, - поделился подробностями Юрий Андрианов.

Тройки лидеров замкнули Маргарита Чалова (1:40,71) и Иван Тазов (1:42,20).