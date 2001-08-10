Тихоокеанское
информационное агентство
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14:08, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

1000 участников зарегистрировалось на Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова

1000 участников зарегистрировалось на Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организационный комитет XXVI Сахалинского лыжного марафона сообщил о том, что заявки для участия в соревнованиях подали более 1000 спортсменов. На данный момент регистрация продолжается и продлится до 6 марта включительно на сайте XXVI Сахалинского лыжного марафона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- В первый день предварительно стартует более 800 человек, во второй день — около 300, но эти цифры не окончательные. Итог мы подведем 6 марта. Также отмечу, что у нас запущена отдельная регистрация на 5 км для всех желающих и для маленьких детей. Мы ждем всех любителей лыжных гонок, - сказал директор марафона Михаил Шамсутдинов.

Напомним, Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта. В Международный женский день участники преодолеют дистанции в 30 и 50 км свободным стилем. Также в этот день состоятся старты на 5 км для спортсменов и любителей. В этом году пробежать эту дистанцию смогут все желающие.

9 марта спортсмены пробегут классическим стилем. Также свои километры преодолеют самые маленькие участники марафона.

- Несколько лет назад мы провели соревнования для самых маленьких. Родители и дети положительно отзывались о дистанции. В этом году вновь внесли эту возрастную категорию. Уверены, нет ничего интереснее, чем наблюдать и поддерживать маленьких чемпионов, - добавляет Михаил Шамсутдинов.

Старт марафона, по традиции, состоится в поселке Лесное, а финиш — в городском парке имени Гагарина, где пройдет церемония награждения. Помимо этого, организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка. На данный момент марафон пробегут спортсмены из 51 субъекта России и 187 городов: Хабаровский край, Нижегородская, Архангельская, Новосибирская, Свердловская, Московская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и другие.

Организаторы марафона сообщили о том, что приступили к подготовке трассы. Ратрак работает в ночное время или ранним утром. О готовности и возможности приступить к тренировкам для сахалинских спортсменов будет сообщено дополнительно.

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