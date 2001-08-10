1000 участников зарегистрировалось на Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организационный комитет XXVI Сахалинского лыжного марафона сообщил о том, что заявки для участия в соревнованиях подали более 1000 спортсменов. На данный момент регистрация продолжается и продлится до 6 марта включительно на сайте XXVI Сахалинского лыжного марафона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- В первый день предварительно стартует более 800 человек, во второй день — около 300, но эти цифры не окончательные. Итог мы подведем 6 марта. Также отмечу, что у нас запущена отдельная регистрация на 5 км для всех желающих и для маленьких детей. Мы ждем всех любителей лыжных гонок, - сказал директор марафона Михаил Шамсутдинов.
Напомним, Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта. В Международный женский день участники преодолеют дистанции в 30 и 50 км свободным стилем. Также в этот день состоятся старты на 5 км для спортсменов и любителей. В этом году пробежать эту дистанцию смогут все желающие.
9 марта спортсмены пробегут классическим стилем. Также свои километры преодолеют самые маленькие участники марафона.
- Несколько лет назад мы провели соревнования для самых маленьких. Родители и дети положительно отзывались о дистанции. В этом году вновь внесли эту возрастную категорию. Уверены, нет ничего интереснее, чем наблюдать и поддерживать маленьких чемпионов, - добавляет Михаил Шамсутдинов.
Старт марафона, по традиции, состоится в поселке Лесное, а финиш — в городском парке имени Гагарина, где пройдет церемония награждения. Помимо этого, организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка. На данный момент марафон пробегут спортсмены из 51 субъекта России и 187 городов: Хабаровский край, Нижегородская, Архангельская, Новосибирская, Свердловская, Московская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и другие.
Организаторы марафона сообщили о том, что приступили к подготовке трассы. Ратрак работает в ночное время или ранним утром. О готовности и возможности приступить к тренировкам для сахалинских спортсменов будет сообщено дополнительно.
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