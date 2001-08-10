13:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
"Кристалл" приглашает сахалинцев на хоккей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 и 23 января на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл» состоятся матчи Первенства Дальневосточного Федерального округа по хоккею среди юношей до 17/16 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.
На льду сойдутся главные соперники Дальнего Востока, команда «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск) и «Амур-2009» (г. Хабаровск). Мы уверены, что эти матчи подарят зрителям отличные эмоции и адреналин соперничества.
Начало игр:
- 22 января в 18:00
- 23 января в 13:00
Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, 29
Вход свободный.
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