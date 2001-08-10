Тихоокеанское
информационное агентство
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13:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

"Кристалл" приглашает сахалинцев на хоккей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 и 23 января на ледовой арене Дворца спорта «Кристалл» состоятся матчи Первенства Дальневосточного Федерального округа по хоккею среди юношей до 17/16 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе. 

На льду сойдутся главные соперники Дальнего Востока, команда «Кристалл» (г. Южно-Сахалинск) и «Амур-2009» (г. Хабаровск). Мы уверены, что эти матчи подарят зрителям отличные эмоции и адреналин соперничества. 

Начало игр: 

- 22 января в 18:00 

- 23 января в 13:00 

Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, 29 

Вход свободный.

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