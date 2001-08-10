Ветеранов СВО приглашают на фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль «Сильные не только духом!» для участников и ветеранов СВО, посвящённый Году защитника Отечества, пройдёт в Южно-Сахалинске 20 января. Начало в 16:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие состоится в стенах Учебно-тренировочного центра «Восток». Участникам в составе команд предстоит познакомиться с основами 13-ти видов спорта: армрестлинга, пауэрлифтинга, бочча, метании диска/ядра, стрельбы из лука, пулевой стрельбы, настольного тенниса, волейбола сидя, горнолыжного спорта, сноуборда, лыжных гонок, биатлона, следж-хоккея.

Фестиваль проводится в Сахалинской области впервые. Его цель – вовлечение ветеранов СВО, в том числе ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение, а также отбор для подготовки и участия в I Всероссийском физкультурном мероприятии «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, который пройдёт в марте 2025 в Ханты-Мансийске.

Подать заявку на участие в фестивале можно в Филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по телефону 8 (4242) 55-74-10.