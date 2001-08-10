Сахалинские лыжники вступили в борьбу за призы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области на призы «Дружбы» начались в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В первый день соревнований на старт трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» вышли 123 спортсмена из Охи, Ноглик, Александровска-Сахалинского, Поронайска, Макарова, Долинска, Корсакова, Анивы и областного центра.

Девушки 2009-2010 годов рождения бежали 3 км «классикой». Спортсменки 2007-2008, а также спортсмены 2009-2010 г.р. боролись за медали на дистанции 5 км. Юношей 2007-2008 г.р., а также женщин 2006 г.р. и старше ожидали 10 км. Мужчины 2006 г.р. и старше преодолевали 15 км.

По итогам соревнований победительницей на трёхкилометровой дистанции стала Карина Поважнюк. Южносахалинка завершила забег с результатом 10:07,5 секунды.

- Довольно хорошо выступила, но могла бы и лучше. Думаю, секунд на 10-15. На маршруте ориентировалась по ближайшей сопернице. Казалось, что отстаю от неё, но в конце подсказали тренеры, что могу добавить и тогда выиграю, в итоге поднажала и смогла победить, - поделилась подробностями Карина.

Также лидерами в своих возрастных категориях стали Милана Ерашова, Дмитрий Шубнов, Илья Толстяков, Василий Амелин и Анна Кожинова.