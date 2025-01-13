Сахалинцы стали третьими в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках IV Российско-Китайских молодежных зимних игр завершились выступлениями смешанных команд. В каждой из них выступали по два спортсмена из КНР и России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Юные спортсмены и спортсменки объединились, чтобы показать, как спорт сближает людей и открывает новые горизонты дружбы и сотрудничества! – пояснили организаторы.

Сахалинцы Денис Гон и Полина Пак вместе с представителями Китая Юн Ли и Чжао Цируй завоевали бронзу на трамплине HS 50–84, набрав 800,6 балла.

- Незабываемые эмоции! Нас пришло поддержать так много людей – это просто невероятно! Я довольна собой, показала хороший результат. Спасибо организаторам за такие крутые международные соревнования, которые мы принимаем дома на Сахалине, - поделилась впечатлениями воспитанница СШОР зимних видов спорта Полина Пак.

Победителями в командных полетах стали Ван Цзэчен, Тан Цзяхун, Игнатий Мухин и Валерия Римденок. Их результат 842,5 балла.

На втором месте Лю Ифэй, Ши Ваньцю, Иван Козлов и Софья Рогалёва, набравшие в сумме 811,3 балла.

Сегодня заключительный день Российско-Китайских игр на Сахалине.