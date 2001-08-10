Сахалинцам рассказали, что ждать от Российско-Китайских молодёжных зимних игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин поделился подробностями о предстоящих IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх, рассказали ТИА "Острова" в региональном имнспорте.

Международные соревнования пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января 2025 года. В островной регион прибудет 340 представителей из России и Китая, из них спортсменов – 224, по 112 с каждой стороны.

Сахалинскую область представят летающие лыжники Денис Гон и Полина Пак, горнолыжники Егор Коротеев и Виктория Иванушко, а также сноубордист Игорь Надыршин.

- На сегодняшний день мы полностью готовы к проведению масштабных стартов по всем девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток». Вход для зрителей на все соревнования свободный и ограничивается только количеством свободных зрительских мест, - поделился подробностями Станислав Тюрин.

Церемония открытия Игр состоится 9 января в 18:00 в УТЦ «Восток», закрытие пройдёт здесь же 13 января в 18:00. Вход будет организован по пригласительным билетам ввиду ограниченного количества посадочных мест. Зрителями станут непосредственно участники соревнований – спортсмены, тренеры, делегаты двух стран, почётные гости. Трансляция церемонии открытия Игр пройдёт 10 января в 20:30 на телеканале «ОТВ-Сахалин». Закрытие покажут 13 января в 18:00 в прямом эфире.

Расписание состязаний на сайте СПОРТ65. Здесь же будут располагаться медальный зачёт и новости о соревнованиях.