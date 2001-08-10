Тихоокеанское
информационное агентство
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15:24, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская летающая лыжница примет участие в Российско-Китайских играх

Сахалинская летающая лыжница примет участие в Российско-Китайских играх

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Полина Пак примет участие в IV Российско-Китайский молодёжных зимних играх. Островитянка в 2024 году завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях «Камены цветок» в Нижнем Тагиле. Полина уже имеет первый взрослый спортивный разряд, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Помимо Полины Сахалинскую область в соревнованиях представят сноубордист Игорь Надыршин, летающий лыжник Денис Гон, горнолыжники Егор Коротеев и Виктория Иванушко.

Участники состязаний разыграют комплекты наград в девяти видах спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт (шорт-трек), сноуборд, фристайл, керлинг, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток.

Партнёры мероприятия: Жилой комплекс «Легенда», Медиахолдинг «Губернские ведомости» и Радио Искатель.

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