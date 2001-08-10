Двое сахалинских горнолыжников примут участие в Российско-Китайских играх

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Виктория Иванушко и Егор Коротеев примут участие в IV Российско-Китайский молодёжных зимних играх, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанники тренера Вадима Дашевского вошли в состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях. Областную столицу посетят 340 представителей России и Китая, из них спортсменов - 224.

Участники будут состязаться в девяти видах спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток.

Партнёры мероприятия: Жилой комплекс «Легенда», Медиахолдинг «Губернские ведомости» и Радио Искатель.