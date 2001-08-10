В сахалинском минспорте чествовали островных тхэквондистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш встретилась со спортсменами, завоевавшими восемь медалей чемпионата и первенства России по тхэквондо МТФ в Москве, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На прошедших соревнованиях золотые награды взяли Вячеслав Ким и Кирилл Ковалёв. Серебро заработали Иван Плошко и Владимир И. Бронзу островной команде принесли Варвара Аруева, Богдан Лабунский, Денис Ли и Ульяна Голдина.

Тренеры тхэквондистов – Алексей Буторин, Ан Сухаги, Али Зильма Мамедов, Вячеслав Ким и Виктор Романов.

- Хочу поблагодарить спортсменов за высокие достижения, а тренеров – за добросовестный труд, и воспитание подопечных. Ваша работа в совокупности популяризирует спорт и тхэквондо в Сахалинской области, а также прославляет наш регион за его пределами, - отметила Светлана Ходюш.