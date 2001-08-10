Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На телеканале «Матч ТВ» 25 декабря в прямом эфире пройдёт пресс-конференция, посвящённая IV Российско-Китайским зимним молодёжным играм, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие проведёт министр спорта России Михаил Дегтярёв. Вместе с главой спортивного ведомства выступят президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев, и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, победитель двух этапов юниорский серии Гран-при России в текущем сезоне, фигурист Лев Лазарев.

Министр спорта совместно с приглашёнными гостями расскажет о значении Российско-Китайских игр в системе международных соревнований, готовности Южно-Сахалинска к турниру, а также ответит на вопросы журналистов.

Начало пресс-конференции в 22:00 по сахалинскому времени (14:00 по московскому времени).

Напомним, С 8 по 14 января 2025 года Южно-Сахалинск станет местом проведения IV Российско-Китайских молодежных зимних игр. Областной центр посетят 340 представителей России и Китая.

Масштабные соревнования пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».