Юные сахалинцы приняли участие в зимнем фестивале комплекса "ГТО"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зимний новогодний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошёл в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований стали 9 детских садов областного центра – это более 80 воспитанников 2017-2019 г.р., рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Впервые мы решили провести мероприятие такого плана. Это отличный способ приобщить детей и к комплексу ГТО, и к нашему лыжному спорту. Уже приняли решение, что этот фестиваль будем проводить ежегодно перед празднованием Нового Года, - отметил директор областной спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Соревнования для юных спортсменов стартовали с эстафеты 4х200 м. Далее прошли лыжные гонки на дистанции 200 и 400 метров в новогодних костюмах.
- Снега у нас в городе, как мы видим, мало, поэтому трассу мы подготавливали к фестивалю снежными пушками. К выполнению нормативов комплекса ГТО стремятся уже большинство ребят, даже самых юных, поэтому наше мероприятие уже по количеству участников стало популярным, - рассказала главный судья Наталья Яблочникова.
В эстафетной гонке золото завоевали спортсмены из детского сада «Островок» в составе Романа Веселова, Артёма Су, Варвары Гришко и Анны Свидунович. Серебряные награды забрала команда детского сада «Ягодка», за который выступали Дмитрий Исайкин, Иветта Колычева, Илья Соболев и Диана Чукина.
- Я хорошо бегаю на лыжах, поэтому меня взяли в команду. Конечно, очень сильно волновалась, но перед стартом я всё-таки смогла взять себя в руки. А выступлением своим я довольна, - поделилась эмоциями Диана.
Бронза в копилке детского сада «Полянка» благодаря его воспитанникам Арсению Антипову, Мирону Сергееву, Дарине Василенко и Сайкал Жеенкуловой.
В личной гонке среди девочек первое место выиграла Анна Свидунович из детского сада «Островок», второе и третье места заняли воспитанницы детского сада «Матрёшка» Злата Легкова и Лада Бычкова соответственно. Среди мальчиков победу праздновал Арсений Антипов из детского сада «Полянка», серебро у Никиты Тараненко из детского сада «Алёнушка», бронза у Мирона Сергеева из детского сада «Полянка».
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