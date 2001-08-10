Сахалинские батутисты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Кубок Дальнего Востока» в Хабаровске. Участниками состязаний стали более 200 спортсменов из 8 регионов. Сахалинская область в турнире была представлена 22 акробатами из Корсакова и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В командных соревнованиях в прыжках на акробатической дорожке островные батутисты завоевали 3 золотые медали. Первое место среди мужчин заняла команда в составе Владислава Шулико, Максима Парфенова и Александра Позднякова. Среди юниоров победу праздновал квартет Глеба Андросюка, Демьяна Исабаева, Александра Ветрова и Константина Савельева. У юниорок золотые медали в копилку островной сборной принесло трио Ульяны Киселёвой, Полины Лучиной и Юлии Шкурко. Также серебро среди мужчин в прыжках на двойном минитрампе завоевала команда из Владислава Шуликов, Александра Позднякова и Максима Парфёнова. Бронзу в этом виде соревнований завоевали Александр Ветров, Демьян Исабаев, Константин Савельев и Вячеслав Кремнев.

Успешно сахалинцы выступили и в личных соревнованиях.

В прыжках на акробатической дорожке первые места завоевали Ульяна Киселёва, Константин Савельев и Маргарита Дачилова, вторые места у Владислава Шулико, Софьи Беляевой, Александра Ветрова, Дениса Ушатова и Глеба Андросюка, третьими стали Полина Лучина, Демьян Исабаев и Андрей Поздняков.

В прыжках на двойное минитрампе золотую медаль завоевал Константин Савельев, серебряную награду взял Александр Ветров.

В синхронных прыжках на батуте второе место занял тандем Владислава Шулико и Александра Позднякова.

Бронзовую медаль для островного региона в индивидуальных прыжках на батуте принёс Виктор Любимов.

Отметим, что сахалинец Владислав Шулико выполнил норматив Мастера спорта России в двух дисциплинах – на акробатической дорожке и двойном минитрампе.