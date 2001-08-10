Тихоокеанское
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Сахалинские батутисты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований

Сахалинские батутисты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Кубок Дальнего Востока» в Хабаровске. Участниками состязаний стали более 200 спортсменов из 8 регионов. Сахалинская область в турнире была представлена 22 акробатами из Корсакова и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В командных соревнованиях в прыжках на акробатической дорожке островные батутисты завоевали 3 золотые медали. Первое место среди мужчин заняла команда в составе Владислава Шулико, Максима Парфенова и Александра Позднякова. Среди юниоров победу праздновал квартет Глеба Андросюка, Демьяна Исабаева, Александра Ветрова и Константина Савельева. У юниорок золотые медали в копилку островной сборной принесло трио Ульяны Киселёвой, Полины Лучиной и Юлии Шкурко. Также серебро среди мужчин в прыжках на двойном минитрампе завоевала команда из Владислава Шуликов, Александра Позднякова и Максима Парфёнова. Бронзу в этом виде соревнований завоевали Александр Ветров, Демьян Исабаев, Константин Савельев и Вячеслав Кремнев.

Успешно сахалинцы выступили и в личных соревнованиях.

В прыжках на акробатической дорожке первые места завоевали Ульяна Киселёва, Константин Савельев и Маргарита Дачилова, вторые места у Владислава Шулико, Софьи Беляевой, Александра Ветрова, Дениса Ушатова и Глеба Андросюка, третьими стали Полина Лучина, Демьян Исабаев и Андрей Поздняков.

В прыжках на двойное минитрампе золотую медаль завоевал Константин Савельев, серебряную награду взял Александр Ветров.

В синхронных прыжках на батуте второе место занял тандем Владислава Шулико и Александра Позднякова.

Бронзовую медаль для островного региона в индивидуальных прыжках на батуте принёс Виктор Любимов.

Отметим, что сахалинец Владислав Шулико выполнил норматив Мастера спорта России в двух дисциплинах – на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

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