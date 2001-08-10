На Сахалине определили сильнейших сквошистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый Кубок Сахалинской области по сквошу прошёл в Южно-Сахалинске. В Учебно-тренировочном центре «Восток» участниками соревнований стали 15 спортсменов из Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- На любительском уровне сквош в островном регионе развивается. Но последние пару лет мы выстроили путь популяризации этого вида спорта. Хочется, чтобы о нём узнали, и занимались им на постоянной основе. Сквош – это прекрасный способ держать себя в прекрасной физической форме, развивать в себе много качеств, в том числе координацию. Сегодняшний турнир – отличная возможность заявить о себе, - отметил главный судья, член президиума федерации сквоша России Артём Буслаев.

Соревнования проходили по системе, в которой проиграв первый матч, следующий ты уже играешь за 9-15 места.

- К сожалению, чуть-чуть не повезло. Свою стартовую игру я проиграл, как оказалось, призёры Кубка. А после остальные три матча выиграл, но ворваться в тройку лучших уже было невозможно. Стараюсь регулярно тренироваться и повышать свой уровень владения ракеткой. С нетерпением буду ждать следующие турниры, - сказал спортсмен Владимир Лотин.

По итогам всех сыгранных матчей золото завоевал Анатолий Заболотский, серебряная награда у Евгения Чернова, бронза в копилке Ивана Дорофеева.