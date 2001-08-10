На Сахалине определили сильнейших сквошистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытый Кубок Сахалинской области по сквошу прошёл в Южно-Сахалинске. В Учебно-тренировочном центре «Восток» участниками соревнований стали 15 спортсменов из Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- На любительском уровне сквош в островном регионе развивается. Но последние пару лет мы выстроили путь популяризации этого вида спорта. Хочется, чтобы о нём узнали, и занимались им на постоянной основе. Сквош – это прекрасный способ держать себя в прекрасной физической форме, развивать в себе много качеств, в том числе координацию. Сегодняшний турнир – отличная возможность заявить о себе, - отметил главный судья, член президиума федерации сквоша России Артём Буслаев.
Соревнования проходили по системе, в которой проиграв первый матч, следующий ты уже играешь за 9-15 места.
- К сожалению, чуть-чуть не повезло. Свою стартовую игру я проиграл, как оказалось, призёры Кубка. А после остальные три матча выиграл, но ворваться в тройку лучших уже было невозможно. Стараюсь регулярно тренироваться и повышать свой уровень владения ракеткой. С нетерпением буду ждать следующие турниры, - сказал спортсмен Владимир Лотин.
По итогам всех сыгранных матчей золото завоевал Анатолий Заболотский, серебряная награда у Евгения Чернова, бронза в копилке Ивана Дорофеева.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:38 Сегодня У сахалинца за долги арестовали Лексус
08:59 Сегодня Новоявленного жителя России лишили паспорта за отказ вставать на воинский учет
08:55 Сегодня В камчатское село уже более двух недель не могут доставить продукты
09:25 Сегодня В Южно-Сахалинске на период новогодних праздников усилен контроль за работой систем водоснабжения и водоотведения
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
12:17 18 Декабря На Сахалине судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд
09:24 20 Декабря За сутки на Сахалине произошло 20 аварий на дорогах
17:38 20 Декабря Директор детской школы искусств на Сахалине осуждена за трудоустройство "мертвых душ"
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 09:31 Сегодня Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
- 10:24 23 Декабря На Сахалине открылась выставка, посвященная пребыванию Фёдора Достоевского на сибирской каторге,
- 09:50 20 Декабря На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
- 12:15 17 Декабря Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?