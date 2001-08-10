На Сахалине определили победителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших» прошли в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали десятки спортсменов из Корсакова, Смирных, Невельска, Поронайска, Макарова, Ноглик, Тымовского, Долинска, Холмска, Охи, Анивы и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На параде открытия лыжников и тренеров приветствовали заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин и председатель островной федерации лыжных гонок Максим Шибаров.

- Первые старты всегда волнительные, я желаю вам справиться с мандражом и показать лучший результат. Друзья, всем скользких лыж, отличного самочувствия на трассе и хорошего времени в финишном протоколе! - напутствовал спортсменов Максим Шибаров.

В первый день лыжники соревновались в свободном стиле на дистанциях 3,5 и 7,5 километров. Второй соревновательный день прошёл в классическом стиле на дистанции 3,5 и 7,5 км.

Победителями в своих возрастных категориях стали Екатерина Худокормова, Андрей Косенко, Карина Поважнюк, Андрей Кирющенков, Милана Ерашова, Илья Толстяков, Софья Кузнецова, Василий Амелин, Марина, Алексей Черноусовы, Анфиса Кучерова, Матвей Калинин, Карина Поважнюк, Андрей Кирющенков, Полина Беликова, Илья Толстяков, Софья Кузнецова, Василий Амелин, Анна Кожинова и Максим Петров.