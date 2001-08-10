В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к сахалинскому лыжному марафону памяти Фархутдинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к XXVI Международному сахалинскому лыжному марафону памяти И.П. Фархутдинова. Он состоится 8 и 9 марта. На сегодняшний день регистрацию прошли 832 спортсмена из 48 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского лыжного марафона.

Организаторы собрали структурные подразделения Сахалинской области, которые отвечают за безопасность. На месте проведения, как и всегда, будут дежурить кареты скорой помощи, спасатели и сотрудники полиции. Во время соревнований для участников будет организован трансфер до места старта. Поехать смогут и те, кто желает поддержать спортсменов. Болельщики смогут вернуться обратно на тех же автобусах.

- Для нас важно, чтобы весь процесс был согласован, каждый понимал зону ответственности, но при этом взаимодействовал друг с другом. Мы продумываем места для парковки для тех, кто поедет на своих автомобилях, но настоятельно рекомендуем всем воспользоваться трансфером. У нас комфортные транспортные средства. Они будут находиться на месте старта до тех пор, пока лыжники не отправятся на дистанцию. Плюс, исключается факт опоздания на соревнования, - рассказывает директор марафона Михаил Шамсутдинов.

Старт состоится в поселке Лесное, а финишируют спортсмены в городском парке имени Гагарина. Там же будут расположены палатки, зона питания, сцена для проведения церемонии награждения и выступления творческих коллективов.

Помимо 30 и 50 километров свободным и классическим стилем, теперь у спортсменов и любителей есть возможность пройти дистанцию 5 километров. Также принять участие в стартах смогут самые маленькие сахалинцы. Заявки ждут от детей, начиная с 2022 года рождения. Регистрация на дистанцию 5 километров и детские старты проходит бесплатно. Подарочный набор для участников не предусмотрен. Медаль финишёра обязательно будет. Регистрация на сахалинский лыжный марафон продлится до 6 марта на сайте XXVI Сахалинского лыжного марафона.