Сахалинская федерация чир спорта подписала трёхстороннее соглашение между Россией и Китаем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В китайском городе Харбин прошли Китайско-Российские международные соревнования по чир спорту. В рамках состязаний прошла встреча официально уполномоченных представителей России и Китая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Российскую делегацию возглавляла президент сахалинской федерации чир спорта, член президиума Союза чир спорта России Кристина Лях.
На переговорах были обозначены основополагающие темы развития международных отношений. По результатам встречи стороны подписали меморандум между двумя странами, а также провинциями Китая Хэйлунцзян, Гуандун и Сахалинской областью.
Мероприятие положило начало долгосрочного сотрудничества в развитии чир спорта между дружественными странами.
В список вопросов вошли подготовка и проведение крупного международного соревнования на территории Китая с подписанным положением от лица главы генеральной администрации спорта КНР; обмен опытом и проведение мастер-классов для спортсменов Китая и России от высококвалифицированных педагогов стран содружества; участие России в международном соревновании в г. Нанкин в октябре 2025 года; проведение учебно-тренировочный сборов для спортсменов двух стран на территории Китая в июле 2025 года; проведение международных соревнований в Южно-Сахалинске в августе 2025 года; международное обучение российских судей в Китае по системе ICU в 2027 году.
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