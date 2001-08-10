Тихоокеанское
информационное агентство
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10:07, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинки завоевали пять медалей Китайско-Российских соревнований по чир спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсменки стали обладательницами пяти наград Китайско-Российских международных соревнований по чир спорту, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания прошли в китайском городе Харбин и собрали 1200 участников в составе 105 клубов из РФ и КНР.

Честь России защищали спортсмены сборной Сахалинской области. Результатами соревнований стала абсолютная победа островных спортсменок.

В чир-джаз-двойке среди мужчин и женщин золото завоевали Эльвира Баранова и Руслана Замотаева.

Первое место среди девушек в дисциплине «чир-джаз-двойка» заняли Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, второе – София Напольских и Мария Ершова.

В дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» во взрослой возрастной категории победу одержали Милана Терентьева и Даниэла Боярова. Здесь же среди девушек лидерами стали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина.

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