Сахалинки завоевали пять медалей Китайско-Российских соревнований по чир спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсменки стали обладательницами пяти наград Китайско-Российских международных соревнований по чир спорту, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания прошли в китайском городе Харбин и собрали 1200 участников в составе 105 клубов из РФ и КНР.
Честь России защищали спортсмены сборной Сахалинской области. Результатами соревнований стала абсолютная победа островных спортсменок.
В чир-джаз-двойке среди мужчин и женщин золото завоевали Эльвира Баранова и Руслана Замотаева.
Первое место среди девушек в дисциплине «чир-джаз-двойка» заняли Маргарита Будылина и Ульяна Колесник, второе – София Напольских и Мария Ершова.
В дисциплине «чир-хип-хоп-двойка» во взрослой возрастной категории победу одержали Милана Терентьева и Даниэла Боярова. Здесь же среди девушек лидерами стали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина.
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