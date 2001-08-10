Сахалинка Ольга Аверкина взяла серебро всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанница тренера спортшколы игровых видов спорта Геннадия Лаптева, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области Ольга Аверкина стала обладательницей серебряной медали всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Ижевске и собрали 260 спортсменов из 37 регионов России. Среди них – 50 сильнейших представителей вида спорта по рейтингу Стрелкового Союза России.

По итогам состязаний в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений (с колена, лёжа, стоя, по 20 выстрелов) Ольга Аверкина заняла второе место, уступив победу заслуженному мастеру спорта России, призёру Олимпийских игр Юлии Кругловой из Красноярска.

Также на соревнованиях Ольга установила новые рекорды Сахалинской области в стрельбе лёжа (60 выстрелов), набрав 621,1 очка, а также в стрельбе из трёх положений (с колена, лёжа, стоя, по 20 выстрелов), заработав в квалификации 590 очков и 409,4 очка в финале.