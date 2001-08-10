Сахалинцы выявили сильнейших второго этапа плавательного марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй этап Сахалинского плавательного марафона прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Заплывы состоялись в 50-метровом бассейне спортшколы водных видов спорта. В борьбу за медали состязаний боролись более 50 спортсменов.

- Плавательный марафон – не только испытание для физической подготовки спортсменов, но и яркое событие, объединяющее любителей триатлона и плавания со всего региона, - отметили организаторы. – Каждому участнику состязаний необходимо было преодолеть 200 метров.

Пловцов ожидали индивидуальные старты, а также эстафета. Команды состояли из восьми участников, каждому из которых предстояло проплыть 50 метров.

По итогам состязаний одной из победительниц стала Ольга Сень.

- Занимаюсь плаванием с 11 лет. Увидела объявление в газете, пошла в спортшколу и стала заниматься. Потом у меня был очень большой перерыв и только этой зимой начала плавать каждые три дня. В плавательном марафоне участвовала и в прошлом сезоне, и в этом. Всегда занимала второе место, но сегодня показала лучшее время в категории «Про», - рассказала Ольга. – Такие мероприятия очень важны для популяризации плавания и для тех, кто постоянно занимается. Из года в год интересно следить за своим прогрессом, смотреть, не в пустую ли проходят тренировки.

Также первые места в своих категориях завоевали Евгений Валиев, Елена Тоняева, Анастасия Горбунова, Елена Носулич, Дмитрий Им, Алексей Лазарь, Роман Овсянников и Игорь Михалёв. Вторые места заняли Нина Казимирова, Антон Сипатов, Татьяна Новикова, Татьяна Бородина, Елена Сурмина, Вадим Титов, Олег Бондаренко, Павел Дворецкий и Анатолий Москвичев. На третьем месте расположились Юлия Гурская, Василий Калинченко, Алина Иванова, Ирина Молчанова, Юрий Лагун, Константин Шевченко, Роман Майдонов и Валерий Кучинский.

Следующий этап марафона пройдет в январе 2025 года, где пловцов будет ожидать дистанция 300 метров.