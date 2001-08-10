Сахалинский лыжный марафон памяти Фархутдинова отметили в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Москве подвели итоги и дали старт лыжному сезону 2025. В Лужниках собрались 300 участников церемонии награждения элиты лыжных марафонов России – победители командных зачетов Teboil, суперкубков, мастера и даже последние финишеры Всероссийской серии Russialoppet, вместе с олимпийскими чемпионами и организаторами крупнейших российских массовых лыжных гонок, закрыли прошедший сезон. Среди мероприятий был представлен Международный сахалинский лыжный марафон памяти И.П. Фархутдинова. В этом году в «Кубке команд» «Сахалинские медведи» заняли второе место и получили памятный кубок. Также марафон отметили, как один из лучших с точки зрения организации, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Мы закрыли сезон 2024 и идем в новый. Оглядываясь назад, я испытываю чувство удовлетворения от того, как сработала команда. Всегда есть над чем работать и улучшать, но нас отметили сегодня, поблагодарили за высокий уровень организации. Ни один марафон не устраивает торжественный концерт, где мы проводим церемонию награждения и поздравляем всех участников с завершением гонок. В следующем году у нас добавляется еще 50 километров классикой, 5 километров для всех возрастов и 300 метров для самых маленьких, — рассказывает директор марафона Михаил Шамсутдинов.

Ежегодная церемония награждения по итогам сезона Russialoppet — традиция, которая зародилась с созданием первого кубкового зачета для спортсменов-любителей в 2003 году. Много лет награждение проводилось для узкого круга лыжников в стенах родного организаторам МГУ им. М.В. Ломоносова. Но участников становилось все больше, и мы придумывали все более интересные места.

- В этом году мы собрали всех спортсменов в Лужниках. Не только подвели итоги сезона, но и организовали состязания. Впереди много стартов, и нужно быть в отличной физической форме всегда. Директор сахалинского марафона показал, что он не только отлично организовывает мероприятия, но и держит себя в форме. Он занял второе место и показал прекрасный результат на тренажере лыжной тяги. Желаю марафону развиваться и привлекать еще больше участников, - сказал генеральный директор Russialoppet Георгий Кадыков-Орбелиани.

Напомним, XXVI Международный сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта. В этом году спортсмены пробегут классическим и свободным стилем 30 и 50 километров. Старт традиционно будет дан в поселке Лесное, а финишируют участники в городском парке имени Гагарина. Помимо этого, у участников появилась возможность заявиться на 5 км свободным стилем. Также принимаются заявки от самых маленьких любителей лыжных гонок. Регистрация на эти дистанции проходит до 6 марта.

На марафон уже прошли регистрацию 800 человек из 48 регионов страны. До 31 декабря при регистрации участник сможет получить именной номер. Подробнее на сайте XXVI Сахалинский лыжный марафон.