На Сахалине выявили победителей Зимних игр по многоборью ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные определили сильнейшие команды по многоборью ГТО Сахалинской области. В соревнованиях приняли участие 13 команд из Корсаковского, Невельского, Анивского, Долинского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Зимний Кубок ИГРЫ ГТО проходил в течение двух дней в Аниве и Южно-Сахалинске. Первый день состязаний проходил в МАУ ДО «Спортивная школа по плаванию «Авангард» из Анивы.
Спортсменам предстояло набрать максимальное количество баллов за фиксированное время в комплексе упражнений: плавание, толчок гантели сплеча, рывок гантели с виса, приседания с гантелью на груди.
Финальный день соревнований проходил в спортивном комплексе «Гидростой». Многоборцы состязались в таких видах испытаний, как лыжный тренажер, пресс, отжимания с касанием груди на блин, берпи на блин и гребной тренажер.
Судьи оценивали качественное выполнение необходимого числа упражнений. При этом спортсмены должны показать лучшее время в рамках отведенного лимита.
По результатам состязаний золото и бронзу забрали команды областного центра, серебро у команды Невельска.
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