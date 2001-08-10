На Сахалине выявили победителей Зимних игр по многоборью ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные определили сильнейшие команды по многоборью ГТО Сахалинской области. В соревнованиях приняли участие 13 команд из Корсаковского, Невельского, Анивского, Долинского районов и областного центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Зимний Кубок ИГРЫ ГТО проходил в течение двух дней в Аниве и Южно-Сахалинске. Первый день состязаний проходил в МАУ ДО «Спортивная школа по плаванию «Авангард» из Анивы.

Спортсменам предстояло набрать максимальное количество баллов за фиксированное время в комплексе упражнений: плавание, толчок гантели сплеча, рывок гантели с виса, приседания с гантелью на груди.

Финальный день соревнований проходил в спортивном комплексе «Гидростой». Многоборцы состязались в таких видах испытаний, как лыжный тренажер, пресс, отжимания с касанием груди на блин, берпи на блин и гребной тренажер.

Судьи оценивали качественное выполнение необходимого числа упражнений. При этом спортсмены должны показать лучшее время в рамках отведенного лимита.

По результатам состязаний золото и бронзу забрали команды областного центра, серебро у команды Невельска.