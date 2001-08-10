Юные сахалинцы определили сильнейших в армейском рукопашном бое и пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство по армейскому рукопашному бою и пулевой стрельбе, посвящённое Дню создания ОМОН «Тайфун» Росгвардии по Сахалинской области и памяти сотрудников, погибших в ходе специальной военной операции, прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из военно-патриотических и спортивных клубов областного центра.

Состязания прошли в два этапа – поединки по армейскому рукопашному бою и стрельбе в электронном тире с автомата Калашникова «Рубеж армейская стрельба». Старты провели как в личном, так и в командном зачетах.

Также в рамках мероприятия прошла выставка оружия времен Великой Отечественной войны и обучение участников первенства сборке-разборке автомата Калашникова.

По итогам первенства по пулевой стрельбе первое место заняла команда спортивного клуба «Русичи». Вторым стал спортивный клуб «Алыш». Тройку лидеров замкнул СК «Триумф».

Победу в состязаниях по армейскому рукопашному бою заняла команда федерации армейского рукопашного боя. Второе место у бойцов спортивного клуба «Триумф» г. Южно-Сахалинска. Почётное третье место занял СК «Алыш».