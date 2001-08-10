Тихоокеанское
информационное агентство
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17:37, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейшие команды по эстетической гимнастике

На Сахалине определили сильнейшие команды по эстетической гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Сахалинской области и областной турнир по эстетической гимнастике «Родные острова» прошли в Южно-Сахалинске. Состязались юные гимнастки на базе Учебно-тренировочного центра «Восток», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Эти соревнования уже стали традиционными для островного региона. В этом году мы проводим их 7-ой раз, как всегда, в преддверии празднования Нового года, - отмечают организаторы турнира.

Среди девушек 12-14 лет золото соревнований завоевала команда «Мерцание», серебряные награды у «Феерии», бронза у «Дежавю».

Команда «Камелия» заняла первое место среди девочек в возрастной группе 10-12 лет, на втором месте расположились гимнастки «Созвездия – Феникс», третьей стала «Кода».

Первое место среди девочек в возрастной группе 8-10 лет разделили «Кристалл» и «Аврора», второе место у «Созвездия – Луна», третье у «Индиго».

В младшей возрастной группе у девочек 6-8 лет золотые медали выиграли «Венера» и «Созвездие – Лира», серебряные медали у спортсменок из «Орхидеи», бронза в копилке «Магнолии».

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