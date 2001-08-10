Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2024
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11:49, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов взял серебро этапа Кубка России

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов взял серебро этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Александр Баженов завоевал серебряную награду IV этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования прошли в Чайковском Пермского края, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанник тренера спортшколы олимпийского зимних видов спорта Владимира Спивакова оспаривал награды состязаний с 34 спортсменами 2008 года рождения и старше из 11 регионов России.

По итогам прыжков в категории «мужчины, HS 85-109» Александр показал второй результат, набрал 244,1 очков, уступив победу сопернику из Республики Татарстан.

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