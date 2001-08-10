Сахалинский биатлонист Данил Кравцунов завоевал второе серебро межрегиональных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник тренера Владимира Нестерова спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Данил Кравцунов завоевал вторую серебряную медаль межрегиональных соревнований по биатлону «Приз памяти А.В. Стрепетова», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания прошли в Екатеринбурге и собрали спортсменов в возрасте 15-18 лет из разных уголков страны.
Островной биатлонист выступал в спринте на дистанции 6 км среди юношей 15-16 лет. По итогам стартов Данил показал второй результат – 18:13 секунд, уступив победу сопернику из Тюменской области.
Напомним, ранее на этих же соревнованиях Данил Кравцунов взял серебро в индивидуальной гонке на 10 км.
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