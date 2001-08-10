Сахалинские парашютисты взяли пять медалей чемпионата и первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники спортивной школы по техническим видам спорта стали обладателями пяти наград чемпионата и первенства России по парашютному спорту, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Москве. Их участниками стали более 450 спортсменов из России, Белоруссии и Франции.

По итогам чемпионата в дисциплине «акробатика вертикальная – двойки» золото заработали Артём Маев и Никита Коба (класс Open), а также Анна Левшина и Марина Бережная (класс Inter).

На первенстве в аналогичной дисциплине медаль высшей пробы у Вероники Тягушевой и Елизаветы Корнейчук (A-класс). В классе Inter первое место заняли Круглов Константин и Анастасия Пешкова. Вторыми стали Милана Ануфриева и Юлия Демешина.

- Наши спортсмены показали очень крутой результат. Особенно приятно, что на каждых соревнованиях они доказывают, что Сахалин в парашютном спорте опережает другие регионы. Это общая победа детей, тренеров, родителей и сахалинской федерации парашютного спорта. Очень горжусь нашей командой! - отметил директор СШ по техническим видам спорта Дмитрий Третьяков.