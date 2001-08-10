Для участников XXVI Международного сахалинского лыжного марафона открыли новую дистанцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается подготовка к XXVI Международному сахалинскому лыжному марафону памяти И.П. Фархутдинова. Организаторы мероприятия сообщили о новшествах соревнований. Теперь пробежать 5 километров свободным стилем смогут все желающие, а не только дети до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Многие просили нас сделать открытой дистанцию 5 километров. Любителей много, но не все готовы преодолеть 30 и 50 километров. Именно поэтому мы предусмотрели такую возможность для всех. Надеемся, что желающих будет много, - отметил директор сахалинского лыжного марафона Михаил Шамсутдинов.

Также принять участие в стартах смогут самые маленькие сахалинцы и гости города. Заявки ждут от детей начиная с 2022 года рождения. Стартовые номера будут выдаваться 9 марта на улице Венской.

- В 2023 году мы попробовали провести старты для малышей. Родители и дети были счастливы. Дистанция небольшая — всего 300 метров. Ребята постарше смогут пробежать 1 километр. Тоже получили положительный отклик. Решили вновь вернуть дистанцию для самых маленьких любителей лыжных гонок, - добавляет Михаил Шамсутдинов.

Регистрация на дистанцию 5 километров и детские старты проходит бесплатно. Стартовый пакет для участников не предусматривается. Медаль финишёра обязательно будет. Подать заявку можно до 6 марта.