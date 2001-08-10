Тихоокеанское
информационное агентство
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14:55, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали пять медалей всероссийских соревнований по тхэквондо

Сахалинцы завоевали пять медалей всероссийских соревнований по тхэквондо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями пяти наград всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Казанского Кремля», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир прошёл в Казани и собрал более 1200 участников из 40 регионов России.

По итогам состязаний в копилке сахалинских тхэквондистов одно золото и четыре серебра. Награду высшей пробы завоевал Артём Ким. Вторые места заняли Владислав Ким, Евгений Кравченко, Альберт Чан и Виктория Беляева. Тренеры спортсменов – Денис Ким и Чан Де Сир.

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