Более 500 сахалинских пловцов вступили в борьбу за награды региональных соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по плаванию стартовали в Южно-Сахалинске. Старты проходят в спортшколе водных видов спорта им. В.В. Сальникова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В течение трёх дней медали состязаний будут оспаривать более 500 спортсменов 2015 года рождения и старше из Охи, Ноглик, Поронайска, Холмска, Корсакова, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска.
- Каждый старт – это очень ответственный момент для спортсмена. Сегодня вам предстоит проявить свой характер и выложиться на максимум. Я желаю преодолеть свои пределы и поставить новые личные рекорды. Всем удачи и пусть победит сильнейший! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.
В первый день спортсменов ожидали заплывы на дистанции 100 метров вольным стилем, брассом и комплексным плаванием, 200 метров на спине и баттерфляем, а также 1500 метров вольным стилем.
Одна из победительниц первого дня соревнований – Вероника Кленюшина из Холмска. 17-летняя спортсменка показала лучший результат в заплыве на спине на дистанции 200 метров.
- В этом виде спорта я уже 11 лет. Сначала на плавание пошла моя старшая сестра, а следом родители решили попробовать отвести туда и меня. Несмотря на победу, сегодняшним заплывом недовольна. Планировала улучшить свой результат, но не удалось, - поделилась эмоциями Вероника.
Соревнования продолжатся завтра. Начало в 11:00. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 05:02 Сегодня На какой срок лучше открывать вклад
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
17:41 6 Декабря Сахалинцы написали тест по истории Великой Отечественной войны
17:00 6 Декабря Сахалинка перевела лже-сотруднице здравоохранения свои сбережения
15:50 6 Декабря На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пешехода
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Сахалинцев приглашают в "Литературные лабиринты"
- 14:20 10 Декабря Подведены итоги грантового проекта "Сахалин и Курильские острова – Земля героев"
- 09:02 9 Декабря На Сахалине пройдет слет руководителей отрядов ЮИД
- 16:42 6 Декабря В Южно-Сахалинске чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?