Более 500 сахалинских пловцов вступили в борьбу за награды региональных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по плаванию стартовали в Южно-Сахалинске. Старты проходят в спортшколе водных видов спорта им. В.В. Сальникова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В течение трёх дней медали состязаний будут оспаривать более 500 спортсменов 2015 года рождения и старше из Охи, Ноглик, Поронайска, Холмска, Корсакова, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска.

- Каждый старт – это очень ответственный момент для спортсмена. Сегодня вам предстоит проявить свой характер и выложиться на максимум. Я желаю преодолеть свои пределы и поставить новые личные рекорды. Всем удачи и пусть победит сильнейший! – напутствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.

В первый день спортсменов ожидали заплывы на дистанции 100 метров вольным стилем, брассом и комплексным плаванием, 200 метров на спине и баттерфляем, а также 1500 метров вольным стилем.

Одна из победительниц первого дня соревнований – Вероника Кленюшина из Холмска. 17-летняя спортсменка показала лучший результат в заплыве на спине на дистанции 200 метров.

- В этом виде спорта я уже 11 лет. Сначала на плавание пошла моя старшая сестра, а следом родители решили попробовать отвести туда и меня. Несмотря на победу, сегодняшним заплывом недовольна. Планировала улучшить свой результат, но не удалось, - поделилась эмоциями Вероника.

Соревнования продолжатся завтра. Начало в 11:00. Вход свободный.