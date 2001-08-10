Сахалинских лыжников приглашают на региональные соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на региональные соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших». Состязания пройдут на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске 21 и 22 декабря, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты пройдут среди участников 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения, а также 2004 года рождения и старше.

21 декабря лыжников ожидает гонка свободным стилем. 22 декабря состоятся заезды классическим стилем. Оба дня начало в 11:00.