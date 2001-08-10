Тихоокеанское
информационное агентство
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17:08, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинских лыжников приглашают на региональные соревнования "Гонка сильнейших"

Сахалинских лыжников приглашают на региональные соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на региональные соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших». Состязания пройдут на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в Южно-Сахалинске 21 и 22 декабря, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Старты пройдут среди участников 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения, а также 2004 года рождения и старше.

21 декабря лыжников ожидает гонка свободным стилем. 22 декабря состоятся заезды классическим стилем. Оба дня начало в 11:00.

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