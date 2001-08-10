Тихоокеанское
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17:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

Муниципальный этап "КЭС - БАСКЕТ" среди девушек прошел в Поронайске

Муниципальный этап

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подведены итоги муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» среди девушек, проходившего со 2 по 4 декабря в спортивном зале «Авангард».
 
1 место – команда школы № 2 г. Поронайска (руководитель команды Ткачев Валерий Григорьевич).
2 место – команда школы № 1 г. Поронайска (руководитель команды Жигула Екатерина Владимировна).
3 место – команда МБОУ СОШ с. Восток (руководитель команды Ефимова Олеся Павловна). 
 
В личных наградах:
«Лучший игрок» - Салюк Анна – школа № 2 г. Поронайска.
«Лучший защитник» - Дуганец Анастасия – школа № 1 г. Поронайска.
«Лучший нападающий» - Карельская Наталья – школа с. Восток.
 
Победителям и призерам вручены кубки, благодарности, дипломы, медали.
 
Соревнования среди юношей в настоящее время продолжаются.

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