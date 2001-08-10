Тихоокеанское
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14:33, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские прыгуны на батутах успешно выступили на двух всероссийских соревнованиях

Сахалинские прыгуны на батутах успешно выступили на двух всероссийских соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы завоевали серебряные награды всероссийских соревнований по прыжкам на батуте «Памяти Героя Советского Союза С.М. Люлина» в Иваново и бронзу на всероссийском турнире «Памяти Заслуженного тренера СССР В.Д. Павловского» в Москве, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В Иваново островной регион представляла команда в составе Александра Ветрова, Константина Савельева, Вячеслава Кремнева и Глеба Андросюка. Серебряную медаль сахалинцы взяли в дисциплине «двойной минитрамп».

В Москве Константин Савельев завоевал бронзу состязаний в дисциплине «акробатическая дорожка». Также Александр Ветров выполнил норматив мастера спорта России, а остальные сахалинцы – норматив кандидатов в мастера спорта.

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