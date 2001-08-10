Сахалинские борцы взяли 18 медалей на Дальневосточных соревнованиях по джиу-джитсу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островная команда завоевала шесть золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей на первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа по джиу-джитсу. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев, Еврейской автономной, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия), рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По итогам первенства в своих весовых и возрастных категориях золото в боях завоевали Владислав Щеглов, Никита Торшков, Максим Цыплин и Владислав Макосов. Серебряными призерами стали Ярослав Обмак, Кирилл Бодров и Михаил Протченко. Бронзу в этой дисциплине взял Степан Лысенко.
В борьбе Владислав Щеглов и Максим Цыплин завоевали серебро, Кирилл Бодров и Владислав Макосов – бронзу.
По результатам чемпионата в дисциплине «бои» Ролан Абдылдаев, Глеб Дмитриев и Алексей Калинин стали серебряными призерами.
В борьбе Алексей Калинин взял бронзу, победу одержал Магомед Алиханов. Он также показал лучший результат в абсолютной весовой категории, в которой выступили лучшие борцы.
Кроме этого, в рамках соревнований прошел фестиваль среди спортсменов в возрасте до 12 лет. На нем сахалинец Сергей Кульпин завоевал бронзу.
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