Сахалинские легкоатлеты завоевали первое общекомандное место на межрегиональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межрегиональные соревнования по легкой атлетике в помещении «Метелица» прошли в Хабаровске. Их участниками стали более 150 спортсменов из регионов Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сборная команда Сахалинской области, выступая в группе с количеством участников до 10 человек, завоевала первое место в общекомандном зачете с 87 очками, опередив команду из Благовещенска на 9 баллов.

Всего в личном первенстве и эстафетах островитяне завоевали пять серебряных медалей. Валерия Чернова заняла второе место в беге на 60 метров, Алиса Митрофанова – в беге на 300 метров, а Илья Халин – в беге на 60 метров. Также вторые места у команд юношей и девушек в эстафете 4х200 метров.