Сахалинцы завоевали 26 медалей Всероссийской Спецолимпиады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Красноярске подвели итоги Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по лыжным гонкам, бегу на снегоступах, настольному теннису и юнифайд-настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 403 атлета с ментальными особенностями из 28 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Островной регион представляли 13 спортсменов из Смирных, Долинска, Невельска и Южно-Сахалинска, которые боролись за медали в лыжных гонках и беге на снегоступах.
По итогам стартов воспитанникам Михаила Косолапова, Евгении Любчиновой, Надежды Безмогорычной, Алексея Власова, Вадима Гришко и Ларисы Жук удалось завоевать 26 медалей.
Так, победителями в своих дисциплинах стали Сергей Тишкин (2,5 км, лыжные гонки), Александр Дзюба (5 км, лыжные гонки), Артур Шитиков (400 м, снегоступы) и Егор Стрикун (500 м, 1 км, лыжные гонки). В эстафете 4х100 в объединенной команде с Москвой, сахалинцы также завоевали золото.
Серебряными призерами стали Александр Дзюба (7,5 км, лыжные гонки), Дарья Заводчикова (1 км, 2,5 км, лыжные гонки), Елизавета Фалина (100 м, 200 м, снегоступы), Виолетта Тойчиева (200 м, снегоступы).
Бронзу завоевали Анна Сыропятова (2,5 км, 5 км, лыжные гонки), Полина Захарова (50 м, 100 м, лыжные гонки), Артур Шитиков (200 м, снегоступы), Карина Воробьева (200 м, снегоступы), Кира Богданова (200 м, снегоступы) и Даниил Рог (100 м, 200 м, снегоступы).
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